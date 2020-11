Campania "zona rossa", De Luca attacca il governo: sciacallaggio politico

Italy Photo Press

"Eravamo in zona gialla martedì, in 72 ore siamo diventati zona rossa. Niente di sconvolgente, ma sarebbe bene che il ministero della Salute dicesse cosa è cambiato in 72 ore. O non hanno letto i dati martedì o venerdì, o il governo non ha retto a un'onda di sciacallaggio mediatico e politico, e ha fatto questa scelta". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il bersaglio in particolare è Luigi Di Maio: "Ha detto cose ignobili e false".