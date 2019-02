Camorra, revocata la sospensione della scorta al giornalista Sandro Ruotolo

Sandro Ruotolo avrà ancora la scorta: è stata infatti sospesa la revoca della protezione al giornalista più volte minacciato dalla camorra per le sue inchieste. "Anche se non ho ricevuto ancora una comunicazione formale è tutto vero. È stata sospesa la revoca della mia scorta. Dal 15 febbraio non sarei stato più protetto. La scorta resta. Gli organi preposti dovranno quindi rivalutare la mia situazione e decidere di conseguenza", ha affermato Ruotolo.