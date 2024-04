La Camera respinge la mozione di sfiducia contro Santanchè

Con 213 no, 121 sì e 3 astenuti. Il ministro del Turismo è indagato per truffa sulla cassa integrazione per il Covid nel caso Visibilia

Il ministro del Turismo non era presente nell'aula di Montecitorio al momento della votazione per impegni legati al suo ruolo. "Il mio stato d'animo è uguale a quello di ieri, a quello di una settimana fa e a quello di un mese fa: assolutamente tranquilla a fare il mio lavoro", ha commentato la Santanchè.

"Il Parlamento, credo, che in una democrazia è sovrano. Il voto mi sembra molto chiaro, per cui assolutamente non direi serena ma molto tranquilla", ha aggiunto il ministro del Turismo che è indagato per truffa sulla Cassa integrazione per il Covid, nel caso Visibilia.

Le votazioni Non hanno risposto alla chiama per la mozione diversi esponenti del centrodestra tra cui Marta Fascina, che invece mercoledì era venuta per la mozione si sfiducia a Matteo Salvini, Antonio Angelucci, anche lui presente per il vicepremier e Giulio Tremonti, che invece è risultato assente in entrambe le votazioni. Gli esponenti di +Europa non hanno preso parte al voto nonostante uno di loro, Benedetto Della Vedova, fosse presente nell'emiciclo e svolgesse la funzione di segretario d'Aula chiamando uno ad uno i deputati a votare sotto lo scranno presidenziale. I parlamentari di Italia Viva, come Maria Elena Boschi, hanno invece votato contro la mozione di sfiducia presentata dal M5S. Enrico Costa di Azione e' risultato assente in entrambe i voti.

Conte: "Meloni e soci votano per salvare la Santanchè" "Meloni e soci votano per salvare la Santanchè dalla mozione di sfiducia nonostante pesanti contestazioni, fra cui quella per truffa sui fondi Covid che abbiamo stanziato per aiutare imprese e lavoratori in pandemia, mentre Meloni batteva i pugni in Aula", e "si dimostrano 'compatti' solo quando si tratta di difendere parenti, amichetti e sodali; scappano invece quando si tratta di aiutare con una semplice tassa sugli extraprofitti delle banche centinaia di migliaia di famiglie con il mutuo alle stelle che rischiano di perdere casa. Non ci meravigliamo se i cittadini si ritrovano delusi dalla politica, se fanno di tutta l'erba un fascio. La politica non è stata concepita per risolvere i problemi dei politici ma per tutelare i cittadini". Così sui social il leader del M5s, Giuseppe Conte.