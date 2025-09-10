Stop agli interventi-fiume: alla Camera arrivano i microfoni a tempo

Arriva una piccola grande rivoluzione a Montecitorio. In linea con quanto già previsto al Senato, la Camera ha, infatti, introdotto in Aula nuovi "microfoni a tempo", che segnaleranno, a chi interviene, che il minutaggio previsto sta finendo e, una volta esaurito, si bloccheranno automaticamente. Non risuonerà più nell'emiciclo il richiamo: "Onorevole, il suo tempo è esaurito". Si volta, dunque, pagina mettendo in soffitta l'era di personaggi come Marco Pannella o Marco Boato, veri e propri recordman dell'orazione, protagonisti di interventi-fiume a volte anche di numerose ore.