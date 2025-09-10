Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
sono a spegnimento automatico

Stop agli interventi-fiume: alla Camera arrivano i microfoni a tempo

Lampeggiano quando il minutaggio concesso al deputato per il suo discorso sta per terminare, poi si bloccano. Come in Senato

10 Set 2025 - 16:41
© Ansa

© Ansa

Arriva una piccola grande rivoluzione a Montecitorio. In linea con quanto già previsto al Senato, la Camera ha, infatti, introdotto in Aula nuovi "microfoni a tempo", che segnaleranno, a chi interviene, che il minutaggio previsto sta finendo e, una volta esaurito, si bloccheranno automaticamente. Non risuonerà più nell'emiciclo il richiamo: "Onorevole, il suo tempo è esaurito". Si volta, dunque, pagina mettendo in soffitta l'era di personaggi come Marco Pannella o Marco Boato, veri e propri recordman dell'orazione, protagonisti di interventi-fiume a volte anche di numerose ore.

Leggi anche

Vitalizi, la Camera respinge il ricorso di 800 ex deputati: confermato il taglio

 

Rivoluzione (anche) alla Camera

 I microfoni sono stati cambiati durante la pausa estiva. E, con la ripresa dei lavori parlamentari, ecco il nuovo meccanismo: in occasione dello svolgimento di ciascun intervento - spiega la Camera - l'approssimarsi del termine del tempo concesso è segnalato attraverso il lampeggiamento della ghiera e del tasto di prenotazione del microfono dell'oratore.

Il lampeggiamento si attiva automaticamente negli ultimi 30 secondi disponibili per gli interventi per i quali è assegnato un tempo pari a un minuto, mentre per quelli aventi una durata massima superiore, l'inizio del lampeggiamento ha luogo a partire da un minuto prima del termine del tempo assegnato. Una volta trascorso completamente il tempo attribuito all'oratore, il lampeggiamento cessa e il microfono si spegne automaticamente.

La prima seduta con il nuovo meccanismo si è già tenuta. "La Presidenza - ha detto il vicepresidente di turno Fabio Rampelli - confida nella disponibilità e collaborazione di tutti i colleghi affinché l'avvio del nuovo impianto possa essere rapido ed efficace per contribuire così a un sempre più ordinato svolgimento dei nostri lavori".

La soluzione agevola, di certo, il lavoro del presidente e dei vicepresidenti di turno, costretti spesso a riprendere e togliere la parola ai deputati più riottosi. Non risuonerà più nell'emiciclo il richiamo: "Onorevole, il suo tempo è esaurito". Ma è una stretta che ha il sapore della fine di un'epoca.

L'allattamento in Aula

 Tra le novità della ripresa dei lavori anche la possibilità per le deputate di intervenire allattando: dalle postazioni della tribuna create appositamente per consentire questa possibilità si potrà, infatti, non più solo votare ma anche prendere la parola.

Ti potrebbe interessare

camera
montecitorio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema