Camera, il gruppo M5s "silura" Rocco Casalino: non rinnovato il contratto come consulente

"Con la presente Le comunichiamo che il giorno 15 luglio 2022 il Suo contratto scade e non è più richiesta alcuna prestazione da parte Sua".

Così recita la mail con la quale il gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera avrebbe dato il benservito a Rocco Casalino come consulente della comunicazione a Montecitorio, per una cifra di circa 150mila euro annui . Inalterato il rapporto professionale con il gruppo parlamentare al Senato per l'ex portavoce di Giuseppe Conte.