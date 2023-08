Calenda annuncia la fine dell'alleanza con Renzi: "Nostri partiti separati, vadano via loro dai gruppi parlamentari"

Il leader di Azione prevede una campagna elettorale per le europee in solitaria

Ormai siamo due partiti separati, non ho più voglia di mettermi a discutere con Italia viva, faranno la loro strada e alle europee e noi faremo la nostra". La separazione dei gruppi, chiarisce, "dipende da loro, siccome quei gruppi sono stati eletti con un logo con un simbolo con il mio nome, io non posso andarmene via, lo possono fare loro. Lo facessero quando gli pare", ha concluso.

Il leader di Azione ha parlato in una intervista alla trasmissione Agorà. "A me non frega niente di dove vanno a cena i compagni di Renzi, mi interessa se vanno a cena con un ministro di cui si chiedono le dimissioni, così i cittadini non capiscono niente", ha detto Calenda riferendosi alla cena avvenuta al Twiga tra alcuni esponenti di Italia Viva e il ministro Santanché.

Calenda: con tassa su extraprofitti si puniscono i risparmiatori Calenda ha anche commentato le ultime mosse dell'esecutivo Meloni. A proposito della tassa sugli extraprofitti delle banche ha detto che la misura "ottiene l'effetto opposto. Se tu metti una tassa straordinaria hai due effetti: le banche prestano di meno quindi l'economia si ferma e gli investitori non si fidano più. Queste due cose insieme non funzionano, io capisco che è popolare dire tasso le banche ma così punisci i risparmiatori".