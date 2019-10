Carlo Calenda e il liberismo: "Ci ho creduto per trent'anni ma erano tutte cazz..."

Cambio di rotta - Una virata di 180 gradi che rinnega un passato ideologico alla base della sua carriera professionale e politica. Calenda ha poi spiegato meglio il motivo delle sue parole: "Per anni ho ripetuto le banalità del liberismo. Ma valle a dire a un operaio 50enne dell'Embraco che io non ti salvo il posto di lavoro perché potrai trovarne un altro nelle app. E poi vi chiedete perché votano i sovranisti? Verrebbe voglia pure a me....".



E sì che l'ex ministro aveva stilato un manifesto politico con il preciso scopo di mettere in guardia e opporsi al dilagante populismo e al sovranismo. Un vero dietrofront.