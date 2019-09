Pd, Calenda: "Renziani trasformati in ciò che volevano rottamare"

"In fondo vi siete semplicemente trasformati in quello che volevate rottamare". Lo ha scritto su Twitter Carlo Calenda, commentando le parole di Ettore Rosato su una scissione consensuale dei renziani alla Leopolda. L'ex Pd ha poi sottolineato di non essere ossessionato "né da Matteo Renzi né da voi. Sono piuttosto colpito dalla vostra mancanza di serietà e dalla vostra spregiudicatezza".