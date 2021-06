Calabria, Roberto Occhiuto il candidato alla Regione per il centrodestra

Roberto Occhiuto è il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra . L'annuncio è stato dato dallo stesso Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera , durante un incontro a Vibo Valentia con i suoi sostenitori. "Parto da Vibo - ha detto -, dove abbiamo lavorato a un progetto che in questi mesi realizzeremo per i calabresi. Anche gli alleati saranno a disposizione. La campagna elettorale del centrodestra sarà avvincente".

Anche se l'investitura vera e propria arriverà nelle prossime ore, di fatto la sua corsa alle elezioni è partita questa mattina da Vibo Valentia. "Attendiamo con fiducia l'ufficializzazione della candidatura alla presidenza della Regione Calabria - ha specificato - che dovrà necessariamente arrivare dai leader nazionali del centrodestra".

La sua sarà un'esperienza in continuità con Jole Santelli, ha assicurato il parlamentare forzista: "I mesi lei presidente sono stati straordinari, un'esperienza vista da fuori come grande riscatto territoriale. Ripartiremo dalla sanità. Ci batteremo per la fine del commissariamento ma soprattutto perché ai posti apicali ci siano persone con competenze in sanità".

Quindi, una promessa: "Utilizzeremo questi mesi - ha proseguito - per preparare il progetto di cambiamento per questa regione, per dimostrare al Paese che ci può essere una bella Calabria. Una Calabria che ha tanti problemi, a cominciare dalla 'ndrangheta che va estirpata con ogni sforzo, ma anche tante risorse che possono diventare strumenti di sviluppo".