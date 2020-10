Cabina di regia per Covid, Centrodestra a Conte: troppo tardi, il confronto sarà in Parlamento

IPA

Il centrodestra dice no alla cabina di regia ipotizzata dal governo per confrontarsi sulle nuove misure necessarie a frenare il contagio da coronavirus. In una nota congiunta il leader della Lega Matteo Salvini, di Fdi Giorgia Meloni e di Fi Silvio Berlusconi rifiutano l'invito di Giuseppe Conte per instaurare già domenica un tavolo di discussione. "La situazione precipita per colpa del governo, ora il confronto sia in Parlamento", scrivono.