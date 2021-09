Bozza dl Infrastrutture, aumento multe per chi occupa parcheggi riservati

Aumento delle multe per chi occuperà i parcheggi riservati, ad esempio per il trasporto scolastico oppure la definizione di specifiche aree per la sosta di veicoli elettrici o per donne in stato di gravidanza. E' quanto previsto dalla bozza del decreto Infrastrutture giovedì all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Il testo, composto da 13 articoli, contempla anche norme per la messa in sicurezza delle infrastrutture dei trasporti.