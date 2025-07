Boris Johnson a "Quarta Repubblica": "Non possiamo farcela senza gli Usa"

La guerra in Ucraina Anche sul conflitto in Ucraina, Johnson dice la sua opinione: "L'Ucraina è stata invasa due volte, nel 2014 con l'annessione della Crimea, poi nel 2022. Gli eroi sono gli ucraini che amano profondamente la loro libertà, questa è una guerra di indipendenza ormai. Noi britannici avevamo un impero, sette volte più grande dell'Impero Romano, l'abbiamo perso tutto perché i popoli hanno combattuto per la propria indipendenza". E ancora: "Sapete chi è stato a dare il presidente americano che ha dato i javelin agli ucraini? Trump. Voglio che gli americani siano coinvolti. Abbiamo bisogno della logistica americana, non possiamo farcela senza di loro"