Bonomi (Confindustria): "Non ci sono risorse per mantenere le promesse dei partiti"

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dice che capire "il disagio dei partiti che vogliono soddisfare le promesse che hanno fatto in campagna elettorale, ma oggi non ci sono risorse per farlo".

Parlando a Reggio Calabria all'assemblea degli industriali calabresi, Bonomi ha sottolineato che "ci sarà tempo e modo per farlo, per fare la flat tax, il prepensionamento. Ma oggi le risorse che abbiamo vanno messe a difesa dell'industria. E non lo diciamo per una questione corporativa. Lo dicono i numeri. Senza industria non c'è l'Italia. E' una questione di sicurezza nazionale".