Bonafede: "Pronto pacchetto sul carcere per i grandi evasori, domani in Cdm" 

"Il pacchetto sul carcere per i grandi evasori è pronto e domani sarà portato in Consiglio dei ministri per la parte che riguarda il decreto fiscale". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede . "Dobbiamo ancora decidere - ha spiegato il Guardasigilli - quale parte far entrare subito e quale in sede di conversione e comunque entro 60 giorni".

"Dovremmo avere nel dettaglio - ha spiegato ancora Bonafede - la norma che riguarda il carcere ai grandi evasori e anche la confisca per sproporzione. Ancora non sappiamo se entrerà tutto nel decreto fiscale. Potrebbe infatti entrare anche nell'emendamento e quindi in corsa, in sede di conversione. Al di là di questo l'importante è che lunedì abbiamo il pacchetto sul carcere e la confisca per sproporzione per i grandi evasori".



Bonafede non ha svelato quale sarà esattamente la soglia oltre la quale scatterà il carcere per i grandi evasori ma ha comunque fornito una cifra: "Ci stiamo orientando per individuarne una che dovrebbe essere intorno ai 100 mila euro". "Il messaggio che do sempre - ha spiegato ancora il Guardasigilli - è che si deve avere rispetto per le persone oneste. La stragrande maggioranza degli italiani paga le tasse onestamente e per pagarle di meno dobbiamo pagarle tutti".