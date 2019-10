Dl fisco, salta la confisca agli evasori come avviene per i mafiosi

Nell'ultima bozza del decreto fiscale non ci sarebbe l'estensione ai reati fiscali della confisca "per sproporzione" prevista dal Codice antimafia. Nella prima bozza si applicava, infatti, la confisca prevista per i mafiosi non solo ai delinquenti abituali, ma anche ai colpevoli di evasione. La stretta, che avrebbe permesso la confisca dei beni di cui non si possa giustificare la provenienza, sembra ora saltare.