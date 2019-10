Manovra, Di Maio: "Il carcere per i grandi evasori è imprescindibile"

"In Italia bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante. Io non accetto che si criminalizzino certe categorie. Prima della multa sul Pos bisogna abbassare le commissioni delle banche". Così su Facebook Luigi Di Maio . "Non esiste una legge di Bilancio che fa la lotta all'evasione fiscale senza il carcere, con pene severe ai grandi evasori: per noi è imprescindibile", aggiunge quindi il leader del M5s.

"L'elettricista non è il simbolo dell'evasione" - "Non posso accettare che lo Stato faccia il debole con i forti e il forte con i deboli. Non possiamo pensare che il simbolo dell'evasione sia l'elettricista, l'idraulico o il tassista. Non ci sto a scatenare la guerra tra i poveri", ha detto Di Maio durante una diretta sui social.

Milioni di euro fuori dall'Italia - Secondo il ministro, "l'Italia ha decine di miliardi di euro di evasione perché ci sono stati soggetti che hanno portato milioni di euro fuori dai confini e li hanno fatti rientrare con uno scudo del 5%. Servono strumenti per combattere i grandi evasori".

Carcere e confisca - Per quanto riguarda il contante, secondo Di Maio "dobbiamo andare verso un Paese digitalizzato ma chi evade con una somma di 4 mila euro si fa fare due fatture da due mila euro. E' il messaggio culturale che è importante: da anni si fa la lotta all'evasione con la lotta agli scontrini e sono stati ignorati i grandi evasori. Introduciamo carcere e confisca per sproporzione e vedrete come somme di decine miliardi di euro di evasione non esisteranno più".

No all'aumento dell'Iva e al superticket - "L'Iva non aumenterà, dovrebbe essere una cosa scontata ma se non fosse nato il governo saremmo andati in esercizi provvisorio e l'Iva sarebbe aumentata", ha spiegato il leader del M5s. per quanto riguarda il superticket sulla sanità, Di Maio ha spiegato che "da metà dell'anno prossimo sarà soppresso e non esisterà più".

Gualtieri sulla flat tax - Di lotta all'evasione ha parlato anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri: "Su flat tax, lotta all'evasione, cuneo fiscale e clausole Iva abbiamo introdotto una discontinuità netta. Le discussioni sono fisiologiche in un governo di coalizione ma alla fine il voto sui provvedimenti è stato unanime", ha detto.