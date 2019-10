Manovra, Conte: "Nella lotta all'evasione non criminalizziamo nessuno"

Nella lotta all'evasione "non vogliamo criminalizzare nessuna categoria, ma incentivare l'utilizzo della moneta elettronica" A chiarirlo è il premier Conte, spiegando che si tratta di "un patto con i cittadini onesti". In quanto alla soglia del contante, "io ero per 1.000 euro, poi si è deciso per 2.000: l'importante è dare un segnale". E sul "superbonus della Befana" sottolinea che "si partirà da 200-250 euro a crescere a seconda delle spese".