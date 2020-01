Bonaccini su Mihajlovic: "Non mi interessa chi vota, l'importante è che vinca la sua battaglia"

"Sinisa Mihajlovic sta combattendo la partita più importante della sua vita. Scelga chi gli pare, ci mancherebbe altro, mi interessa che vinca quella partita per lui, per la sua famiglia e per tutti quelli che gli vogliono bene tra cui il sottoscritto". Con queste parole Stefano Bonaccini, candidato per il centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna, ha dimostrato tutto il suo affetto per l'attuale allenatore del Bologna, alle prese dalla scorsa estate con la leucemia e schieratosi a favore di Lucia Borgonzoni.

Giovedì 23 gennaio Stefano Bonaccini è intervenuto ospite a "Mattino Cinque", confrontandosi con il conduttore Francesco Vecchi su diverse tematiche in vista delle imminenti elezioni.

E durante il collegamento non sono mancati anche i commenti all'ultimo gesto di Matteo Salvini, che accompagnato da fotografi e giornalisti aveva citofonato a un cittadino di Bologna chiedendogli se fosse uno spacciatore. "Ma è normale che accada questo in un paese civile? - ha dichiarato Bonaccini - A me pare una cosa semplicemente sorprendente e surreale".