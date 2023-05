Sindacati in piazza a Bologna, Landini: "Stufi di chi vuol trasformare Palazzo Chigi in Beautiful"

"Questa è una bellissima piazza, con una partecipazione enorme che dimostra una cosa precisa: che la gente non cade nella propaganda, che c'è bisogno di cambiare e che le politiche del governo non hanno il consenso del Paese", afferma il segretario generale Cgil. In una piazza Maggiore che conta oltre 30.000 presenze Landini aggiunge che "con una piazza così non mi sento solo, questo è un consenso che ci dice 'andate avanti'. Mi auguro che la frattura tra il mondo del lavoro e la politica si ricomponga, ma la politica deve partire dalle condizioni materiali delle persone". Ci siamo stufati della propaganda e di chi pensa di trasformare Palazzo Chigi in Beautiful".

Schlein: "Decreto insufficiente e non strutturale" Arrivata in Piazza Maggiore nel corso della manifestazione, la leader del Pd Elly Schlein ha parlato del decreto lavoro approvato "Il governo ha approvato "il 1 maggio, giorno di festa e di lotta per lavoratrici e lavoratori, un decreto che prevede il taglio del cuneo fiscale, largamente insufficiente e temporaneo e non strutturale, nascondere li' dentro norme che aumentano la precarietà perché dicono che i contratti a termine e le causali possono essere stabilite nel confronto tra le parti, come se avessero lo stesso potere quando si siedono al tavolo. Le parti non hanno lo stesso potere. Fare questa scelta significa rendere le lavoratrici e i lavoratori ricattabili".

Schlein: "Con Conte c'è dialogo su lavoro e altri temi" C'è un dialogo con Conte e M5S non solo sul tema del lavoro di qualità, sul salario minimo, sul quale anche le altre opposizioni hanno avanzato delle proposte. Dialogheremo in Parlamento per unire i nostri sforzi". "Con Giuseppe Conte ci siamo sentiti anche ieri, diciamo che non sempre le agende si incrociano, ma sono convinta che su queste battaglie ci sia con lui e con il Movimento 5 Stelle una convergenza sulle rivendicazioni che sono portate nelle piazze", ha aggiunto Schlein.