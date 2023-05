"I provvedimenti decisi dal governo non vanno nella direzione da noi richiesta. Noi continueremo la mobilitazione unitaria e, se non avremo risposte, siamo pronti tutti insieme a continuare la mobilitazione fino a quando non avremo ottenuto i risultati di cui abbiamo bisogno. Per noi la Costituzione non è solo da celebrare per i 75 anni, è il riferimento per cambiare il Paese e fare le riforme. E non permetteremo a nessuno di cambiarla". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concludendo dal palco la manifestazione del primo maggio: "Continueremo fino alla vittoria. Non hanno vinto e non vinceranno".