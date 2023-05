Riforme, Meloni vede opposizioni: primo confronto con la Schlein

Sul tema delle riforme istituzionali, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avviato un confronto con le opposizioni.

L'appuntamento con i rappresentanti delle forze politiche, riferisce una nota, è fissato per martedì 9 maggio alla Camera dalle 12.30 alle 20. Potrebbe essere la prima occasione per un faccia a faccia diretto con la segretaria del Pd Elly Schlein. Agli incontri parteciperanno anche i vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati; il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e il costituzionalista Francesco Saverio Marini.