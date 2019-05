Berlusconi: "Salvini si convinca che è meglio andare al voto"

"Con Salvini amministriamo bene e lui si sta accorgendo che con i 5 stelle non può andare avanti". A dirlo è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite di "Dritto e rovescio". "Se vede un'alleanza con il Ppe credo possa convincersi ad andare a nuove elezioni e a fare un governo con i centrodestra" ha aggiunto. Berlusconi ha detto di essere pronto a impegnarsi in prima persona in caso di elezioni. "Se c'è da lavorare non mi tiro indietro".