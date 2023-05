Salvini in visita da Berlusconi al San Raffaele

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha fatto visita domenica sera al presidente Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano.

I due leader hanno parlato per circa un'ora, facendo il punto della situazione politica. Salvini ha trovato Berlusconi di ottimo umore e in ripresa dal punto di vista fisico. Lo fa sapere la Lega in una nota.