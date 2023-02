Ponte sullo Stretto, Berlusconi: "Cantiere aperto entro 18 mesi a partire da oggi" 

Silvio Berlusconi è intervenuto a "Mattino Cinque" in vista delle elezioni regionali che si terranno in Lombardia e nel Lazio tra il 12 e il 13 febbraio. Nel corso del programma di Canale 5, il leader di Forza Italia ha affrontato diversi temi, a partire dall'apertura del cantiere del Ponte sullo Stretto di Messina: "Dobbiamo procedere con grande determinazione e con grande velocità - ha spiegato -, per modernizzare il Paese con opere pubbliche funzionali all'arricchimento del tessuto economico e al miglioramento della vita degli italiani. Il Ponte sullo Stretto di Messina io l'ho proposto vent'anni fa, è un'opera attesa da molti anni e sono convinto che finalmente verrà realizzato. Penso che si potrà aprire il cantiere entro 18 mesi da oggi".

Regionali, Berlusconi: "Spinta per il governo" - Berlusconi ha poi commentato il voto che si terrà nelle prossime ore: "Sono convinto che le elezioni regionali incideranno positivamente certo, ma una vittoria in Lombardia e nel Lazio ci darà anche una gran spinta - ha aggiunto -. Ma il nostro orizzonte di governo sono i prossimi cinque anni. Gli italiani votando Forza Italia e il centrodestra, hanno inoltre la possibilità di rafforzare il coordinamento tra il Governo e le amministrazioni regionali. Quel coordinamento che, negli anni dei miei governi mi ha consentito di realizzare molte opere pubbliche".

Autonomia differenziata, Berlusconi: "Risorse per settori chiave" - In merito al tema dell'autonomia differenziata è chiaro: "Nessuna preoccupazione. Grazie anche a diverse proposte di Forza Italia, il disegno di legge approvato dal governo darà alle Regioni più risorse e poteri per gestire i servizi più importanti per i cittadini, a partire dalla Sanità - ha spiegato -. Ogni anno più di 150 mila cittadini raggiungono la Lombardia da altre Regioni per sottoporsi a interventi chirurgici. Noi vogliamo aiutare le Regioni che hanno maggiormente sofferto in questi ultimi decenni a recuperare potere e ad allinearsi alle più avanzate regioni come la Lombardia. Dobbiamo garantire a tutti gli italiani una Sanità di assoluta qualità. È possibile farlo e ci riusciremo sicuramente".

Berlusconi: "TikTok? Strumento utile" - Berlusconi ha anche commentato il successo sulla piattaforma TikTok, dove ha ottenuto in pochi mesi un gradissimo successo superando il traguardo dei cinque milioni di like: "Noi siamo sempre stati pionieri della comunicazione - ha detto -, convinti che raggiungere i giovani rappresenti un obiettivo essenziale per far capire quale Italia abbiamo in mente per loro, per il loro futuro, e Tik Tok, è certamente uno strumento utile per raggiungerli. A differenza di altri leader che usano i social solo in campagna elettorale, io continuo ad alimentare questo dialogo e forse qualcuno apprezza questa mia coerenza".