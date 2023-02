Berlusconi: "Servono giusti incentivi ai frontalieri Italia-Svizzera"

Secondo Silvio Berlusconi "non c'è dubbio che ci debbano essere giusti incentivi" per i frontalieri attivi fra Italia e Svizzera.

"Nell'immediato, è giusto riconoscere a chi vive a diretto contatto con una realtà come quella della Svizzera incentivi, per esempio di tipo fiscale, che rendano la scelta di stare in Italia almeno non penalizzante", afferma il leader di Forza Italia. "In prospettiva si tratta di rendere attrattivo l'intero sistema Paese, grazie a un Fisco più leggero, a meno burocrazia, a una giustizia rispettosa dei cittadini, a una particolare attenzione per giovani e anziani".