Berlusconi, a Paestum il ricordo di Forza Italia | Tajani: "La missione del partito è cambiare restando al centro"

"La sinistra ha fatto polemica perché Giannini, un grande attore, leggerà il discorso che Berlusconi pronunciò al Senato degli Stati Uniti, un grande riconoscimento a uno statista", ha proseguito Tajani parlando a Mattino Cinque News. "Ma noi abbiamo il dovere di far conoscere agli italiani e ricordare quello che Berlusconi ha fatto".

Le parole di Tajani

Il vicepremier ha sottolineato come l'iniziativa di Paestum sia "una tappa importante sulla via del rilancio, del rinnovamento di Forza Italia". Senza Berlusconi "il nostro partito dovrà cambiare, ma certo rimaniamo ambiziosi. Non sono un megalomane, so bene che nessuno di noi neppure lontanamente può essere Berlusconi. Ma allora l'unica missione è quella di consolidare e rinnovare, rafforzare un partito di centro, europeista, moderato. Io sonototalmente convinto che solo con il confronto porteremo avanti politiche efficaci per l'Italia. Questo deve essere Forza Italia, il partito di chi vuole ragionare. Avevamo deciso Paestum prima della scomparsa di Berlusconi. Adesso diverrà il luogo in cui celebriamo il suo compleanno, ma analizzeremo anche il suo percorso politico, ragioniamo sulla sua eredità umana e politica per andare avanti econtinuare a essere qualcosa di centrale e decisivo nella politica italiana".