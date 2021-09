Berlusconi, Marcucci (Pd): richiesta di perizia psichiatrica "irriguardosa"

"Ho trovato la richiesta di perizia psichiatrica eccessiva ed irriguardosa. Berlusconi è un signore che tra pochi giorni compirà 85 anni, ed è stato 4 volte presidente del Consiglio. Maggior rispetto sarebbe stato consigliabile". Lo ha detto il senatore Pd Andrea Marcucci. "In politica sono stato sempre un avversario leale di Berlusconi - continua il parlamentare - ma stiamo parlando di un livello che non deve confliggere con lo scontro di idee, credo che in questa occasione il leader di Forza Italia abbia fatto bene a non sottoporsi alla perizia".

"Aggiungo - sottolinea Marcucci al Giornale - che negli anni scorsi non ho mai pensato che Berlusconi si dovesse sconfiggere nei tribunali, bensì nelle aule parlamentari e con il voto".

L'ex capogruppo dem non ha firmato i referendum sulla giustizia `solo perché non riconosco alla Lega un ruolo garantista`. Quanto ad un Pd succube del M5S su questi temi, risponde: "Per i dem, in ogni caso per me, l`opzione garantista è irremovibile. Se i democratici dovessero annacquarla, insieme al cuore riformista del partito, snaturerebbero il nostro Dna. Sono certo che non avverrà".