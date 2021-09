Ruby ter, Berlusconi: "Il processo vada avanti in mia assenza"

ansa

Secondo Silvio Berlusconi la decisione dei giudici di Milano di sottoporlo a una "illimitata perizia psichiatrica" per il processo Ruby ter è "lesiva della mia storia e della mia onorabilità". Il leader di Forza Italia lo scrive in una dichiarazione depositata al presidente del collegio. "Non posso accettare questa decisione, si proceda in mia assenza alla celebrazione di un processo che nemmeno sarebbe dovuto iniziare", aggiunge.