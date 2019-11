Berlusconi: "Già raccolte 150mila firme per insirere un tetto alle tasse in Costituzione"

"Sono già 150mila i cittadini che hanno sottoscritto la nostra raccolta firme per mettere un tetto alle tasse in Costituzione". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una conferenza stampa alla Camera, sottolineando che "l'evasione fiscale non si combatte aumentando le tasse, ma al contrario abbassandole". Il presidente di Forza Italia ha poi lanciato un affondo al "governo delle quattro sinistre": "Tasse e manette sono nel Dna di Pd e M5s".