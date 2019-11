Berlusconi sferza Conte: "E' bravo a cantare, sa fare solo quello"

Silvio Berlusconi a tutto tondo al Maurizio Costanzo Show, sferza Conte e critica il governo. Il leader di Forza Italia diversamente dai suoi predecessori sceglie di non cantare e, nel momento in cui Costanzo gli parla del premier, afferma: "Mi dicono sia bravo a cantare, sa fare solo quello ". Sull' ex Ilva osserva: "Penso ci dovrà essere un intervento pubblico , a causa dell'incapacità dell'esecutivo di risolvere i problemi. Noi siamo contrari ".

Manovra tasse e manette, maggioranza divisa L'analisi di Berlusconi sulla Manovra è impietosa: "Si tratta di una finanziaria negativa, tutta tasse e manette che non contiene nulla a sostegno dell'economia, delle imprese, del lavoro e delle famiglie". "Anzi, comporta per gli italiani una spesa di molti miliardi di imposte in più - spiega -. Il dato dei moltissimi emendamenti presentati dalla maggioranza dimostra che la maggioranza è in totale contrasto con la manovra approvata dal governo".

Tra noi e Renzi distanza abissale Berlusconi prende le distanze anche da Renzi. "Di Mattei ce ne sono tanti, forse troppi. Matteo Renzi so che è venuto qui e che ha fatto la mia imitazione. Auguri a Matteo, ma gioca nell'altra parte di campo - sottolinea il leader di Forza Italia -. C'è una distanza incolmabile tra noi liberali e la sinistra". "Vi auguro che con il prossimo governo, che sarà il nostro, di esaudire tutti i vostri desideri", afferma.

Salvini non piace più alle donne Il leader di Fi non risparmia neanche Matteo Salvini. "Avete visto Salvini? Comincia ad avere la barba grigia, non piace alle donne", scherza con il conduttore e il pubblico.

Berlusconi non ha voluto cantare, però, ha fatto una promessa a Costanzo: "Mi preparo, mi dai due mesi di tempo, in primavera torno e canto. Faccio tre canzoni: una in italiano, una in francese e una in inglese". La puntata del Maurizio Costanzo andrà in onda mercoledì in seconda serata su Canale 5.