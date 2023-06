Quando Silvio Berlusconi tornò nella casa milanese dove visse da bambino

"Gli stringiamo la mano, lui sorride, è emozionato nel vedere quattro trentenni (sembriamo più giovani) ad aspettarlo di fronte al portone che da ragazzino varcava quotidianamente. Facciamo una foto, un paio a dire il vero", hanno raccontato increduli gli inquilini a Gli Stati Generali.

"Da bambino dormivo in sala"

"Berlusconi non se la sente di salire in casa, non vuole disturbare. Gli basta presentarsi davanti al palazzo, alzare gli occhi alle finestre, mormorare: "Io abitavo lì. Da bambino dormivo in sala".