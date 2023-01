Berlusconi: "Gli alleati di governo saranno leali nel realizzare le riforme"

Avanti per diminuire pressione Fisco, flat tax strada maestra "Con un convinto e significativo appoggio a Forza Italia, noi andremo avanti su un'altra nostra storica battaglia, far diminuire la pressione fiscale - ha proseguito Berlusconi -. Abbiamo già iniziato a farlo ma, come sappiamo, è un lavoro lungo, c'è molto da fare affinché un cittadino non sia oppresso dall'incubo delle tasse, dall'incubo di un fisco predatorio. Il meccanismo della flat tax che finalmente abbiamo iniziato a introdurre nel nostro ordinamento, è la nostra strada maestra. Pagheremo tutti meno tasse senza far venire meno o neppure scalfire i servizi essenziali che lo Stato ci eroga, che ci deve erogare".

"Obiettivo stop totale tasse e contributi per primo impiego" Berlusconi ha quindi affermato: "La mia esperienza di imprenditore che ha creato migliaia di posti di lavoro in tutte le sue aziende senza mai licenziare nessuno mi ha portato a trasferire nel programma di governo una misura essenziale per rilanciare l'occupazione dei giovani. Questa misura è la detassazione e la decontribuzione totale dello stipendio per chi assume giovani che abbiano meno di 35 anni. Io ho ottenuto che nella legge di bilancio del 2023 vi sia una prima decontribuzione parziale per le assunzioni dei giovani. Ma il nostro obbiettivo rimane l'eliminazione totale di tasse e contributi per il primo impiego. Se avremo più forza all'interno della maggioranza di governo sarà più facile per noi ottenerlo".