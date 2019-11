Berlusconi: "Al governo con la Lega per evitare isolamento Ue"

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ne è sicuro: "Il governo delle quattro sinistre a breve entrerà in crisi, per ragioni politiche e per l'assoluta incapacità di gestire i problemi del Paese". Lo dice in una intervista al "Corriere della Sera", dove spiega che una volta al governo con la Lega "in quanto membri autorevoli del Ppe avremo una funzione fondamentale per evitare l'isolamento del nostro Paese".