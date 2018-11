Battiston: "Bussetti mi ha revocato dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana" | Fioramonti (M5s): decisioni da condividere

Roberto Battiston revocato dalla presidenza dell' Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Lo rende noto lo stesso Battiston in un tweet. "Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di Presidente Asi. E' il primo spoils system di Ente di Ricerca". Il Miur ha poi spiegato che quella nomina era stata effettuata dalla ministra Fedeli il 7 maggio scorso, quindi "da un governo che non aveva la fiducia degli italiani". Ma la revoca non è piaciuta a Lorenzo Fioramonti , il viceministro del M5s, che ha criticato le modalità del collega leghista : "Non sarebbe male se decisioni che attengono allo sviluppo e alla leadership del sistema di ricerca in Italia si condividessero anche con il viceministro, visto che si è occupato di ricerca scientifica per anni".

Nominato per la prima volta alla presidenza dell'Asi il 16 maggio 2014, Battiston era stato confermato nell'incarico il 9 maggio. Nato a Trento nel 1956, sposato con quattro figli, Battiston è ordinario di fisica sperimentale all'università di Trento, presidente della Commissione II dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) per la Fisica Astroparticellare, ed à membro del Tifpa (Trento Institute for Fundamental Phisycs and Application), il nuovo Centro Nazionale dell'Infn.



Dopo la laurea in Fisica alla Scuola Normale di Pisa, ha perfezionato gli studi in Francia, all'Ecole Normale Superieure, e nel 1982 ha conseguito il dottorato presso l'università di Parigi IX, Orsay. Nel 1993 è diventato ordinario di fisica generale nell'università di Perugia. Da oltre 20 anni è attivo nel settore spaziale, in particolare nella ricerca sui raggi cosmici e nel 1994, con il Nobel Samuel C.C. Ting ha proposto la realizzazione dell'esperimento Ams, il "cacciatore di antimateria" installato dal 2011 all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale.



Fedeli: "Molto sorpresa, anche perché la procedura per la conferma è stata fatta correttamente e nei tempi utili". Così l’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commentando la rimozione dall’incarico di presidente dell’Asi di Roberto Battiston da lei nominato lo scorso 9 maggio. "Per nominare il presidente dell’Asi - ha continuato Fedeli - c’è una lunga procedura che dipende anche da soggetti autorevoli esterni e non solo dal ministro e di questo sono a conoscenza Bussetti e tutti coloro che parlano di trasparenza nei percorsi".