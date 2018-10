Rai, intesa sulle nomine: Carboni al Tg1, Sangiuliano al Tg2

I curricula dei candidati sono stati inviati, come da regolamento, 24 ore prima della riunione del consiglio di amministrazione, fissato per le 10:30 di mercoledì. Non sono invece arrivate ai consiglieri le proposte per le direzioni delle reti, che a questo punto dovrebbero essere rinviate a una seduta successiva del consiglio.



Non sarebbe ancora stata trovata un'intesa per la successione alla guida di Rai1, di Rai2 ed eventualmente di Rai3, così come resterebbero da definire le direzioni di RaiSport, Rainews e Rai Parlamento.