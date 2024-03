Basilicata, Antonio Tajani: "Bardi potrebbe aggregare anche Azione e Iv, ben vengano"

"Forza Italia è in costante crescita, con passo da alpino, io voglio arrivare al 10 per cento alle europee. C'è un sentimento comune che guarda a Forza Italia come una forza seria, tranquilla e affidabile. E siamo premiati per questo motivo. Tant'è che il nostro candidato in Basilicata (il forzista Bardi) potrebbe aggregare forze oltre il centrodestra come Azione e Italia Viva. Noi siamo molto soddisfatti in Abruzzo, stiamo lavorando per il bis in Basilicata". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a "Prima di domani" su Rete4.

Leggi Anche Regionali Basilicata, il candidato di Pd e M5s è Domenico Lacerenza

"Non c'è nessun accordo a livello nazionale - continua Tajani -. Loro hanno detto 'valutiamo'. Bardi e Cirio guarda caso sono candidati di Forza Italia. FI è in grado di allargare i confini del buongoverno", considera il vicepremier che poi conclude: "Ben vengano coalizioni che comprendano anche Azione e Iv, non sono assolutamente contrario da questo punto di vista".