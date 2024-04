Bari, Fabio Romito (Lega) candidato sindaco del centrodestra

Leggi Anche Corruzione, arrestati ex assessore della Regione Puglia Alfonso Pisicchio e il fratello

Avvocato e dottore di ricerca, Romito è stato consigliere circoscrizionale e comunale di Bari, consigliere metropolitano, assessore provinciale e oggi consigliere regionale per la Lega. È stato prima in Forza Italia poi è passato nella Lega. "Il centrodestra, unito e coeso, con la candidatura di Fabio Romito - sottolineano i coordinatori regionali dei partiti - torna in partita dopo 20 anni di opposizione per dare a Bari un governo della città forte, capace, competente, onesto, trasparente e all'insegna del rinnovamento. Da 20 anni, infatti, la gestione del potere - con tutto ciò che di patologico ne deriva - è in mano a poche persone, pochi gruppi di potere che ormai hanno esaurito la propria spinta innovatrice e propositiva".

"La scelta di Romito - aggiungono - è frutto di un confronto tra dirigenze cittadine, regionali e nazionali dei nostri partiti, condivise dalla base e dai militanti: abbiamo voluto fortemente che fosse lui a guidare la sfida nel capoluogo, in sintonia e diretto contatto con le forze di Governo del Paese, per garantire l'entusiasmo e la freschezza che la sinistra ha ormai perduto. L'unica scelta di rinnovamento è il centrodestra, il resto è puro marketing politico cui noi non intendiamo prestare il fianco". "In bocca al lupo a lui e a noi - concludono - che gli saremo accanto come accade in una squadra di calcio che per vincere il campionato ha bisogno del tridente d'attacco, così come del centrocampo, della difesa e del portiere. Seguendo una metafora calcistica, il candidato sindaco rappresenta la Nazionale, non una squadra di club, e da oggi Fabio Romito non rappresenta una singola forza, ma l'intera coalizione".