Azzolina a Tgcom24: con rispetto protocolli le scuole possono essere aperte

"I ragazzi senza scuola sono incontrollabili, con il rispetto dei protocolli gli istituti si possono aprire". E' dirlo a Tgcom24 è l'ex ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Prima di chiudere tutto, cerchiamo le vie di mezzo. La scorciatoia è sempre chiudere le scuole", spiega l'ex ministro che ricorda, quando era in carica, diverse sue proposte per garantire le lezioni in sicurezza, come tamponi a tappeto.