Azione: vertice sia solo sul salario minimo o rischia fallimento

Secondo Azione, il vertice tra governo e opposizioni sul salario minimo "ha una sua utilità se tutte le parti in causa sapranno stare sul merito della questione".

Come sottolinea il deputato Osvaldo Napoli, "chi pensa di aprire la voce 'varie ed eventuali' per affrontare altri argomenti, sappia che si intesterà il fallimento del vertice perché offrirebbe al premier Meloni il pretesto per parlare d'altro. Stesso discorso, ovviamente, vale per il governo. Sarebbe un'occasione persa per milioni di lavoratori".