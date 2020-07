Autostrade, Conte: "Benetton prendono in giro, ora revoca"

"I Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati". Lo ribadisce Giuseppe Conte, deciso a revocare le concessioni ad Autostrade per l'Italia. "Hanno beneficiato di condizioni irragionevolmente favorevoli per loro: può bastare così". Martedì la questione sarà sul tavolo dei Consiglio dei Ministri. "Non siamo disponibili a concedere ulteriori benefici".