Autonomie, M5s e Lega non trovano l'accordo | Autostrade, Cinquestelle chiedono la revoca della concessione

L'intesa sulle autonomie delle Regioni non approderà mercoledì in Cdm. L'accordo tra Lega e M5S, dopo oltre due ore di riunione a Palazzo Chigi, non è stato trovato. "I Cinquestelle fanno muro e si nascondo dietro ai burocrati. Ennesima riunione a vuoto", spiegano fonti del Carroccio. "Nessun nodo risolto. Bloccano qualsiasi iniziativa", accusano dalla Lega.