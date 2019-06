Di Maio: "Su Tav e Olimpiadi tutto il sistema contro M5s"

"Ci risiamo. Tutto il sistema contro il Movimento. E' sempre stato così ed è ancora oggi così. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano. Pensano di farci paura. Sbagliano". Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio . "Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale: il solito partito del cemento che non vede l'ora di mettere le mani sul nostro territorio. Come sempre siamo il loro grande nemico e ne andiamo fieri", aggiunge.

Uno dei primi commenti al post di Di Maio è arrivato dal profilo personale di Alessandro Di Battista, che ha scritto "Concordo al 100%!". Ma solo 24 ore prima il viceprmier esprimeva soddisfazione: "I Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 si terranno in Italia, a Milano e Cortina. Potremo vedere da vicino i nostri campioni, ammirare la fiaccola accesa. Lo sport è una cosa straordinaria. Ha vinto lo sport, la sua purezza e l`entusiasmo di un intero Paese, lontano da ogni logica di potere, lontano da ogni interesse".



"Come governo non ci metteremo un euro, né per i costi diretti né indiretti , chi vuole le Olimpiadi se le paga da solo": era perà sempre stato questo il pensiero di di Maio e del Movimento. Ma la sezione lombarda dei 5 Stelle, dopo l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina, sul proprio blog e su Facebook parlavano addirittura di una "vittoria del M5s". "La nostra montagna torna protagonista... il nostro Paese è tornato protagonista in ambito internazionale grazie a un governo capace di convincere", si leggeva. Il post, dopo che la Rete è "insorta", è stato prontamente rimosso.



Anche l'ex premier Matteo Renzi ha voluto sottolineare il cambio di opinione non solo dei 5 Stelle ma anche di Matteo Salvini. "Leggo che sulle Olimpiadi tutti hanno cambiato idea. Bene - scrive su Facebook -. Salvini attaccava il 'fenomeno fiorentino' che voleva le Olimpiadi (scriveva di me: ricordatevelo!): ora è il primo a esultare, ma ormai conosciamo il suo modo di fare. Lui non ha idee: le cambia sulla base della convenienza del momento. I 5 Stelle rivendicano il merito di questo 'sogno italiano' dopo che sono stati loro, con Virginia Raggi prima e Chiara Appendino poi a negare alle 'loro' città questa occasione".