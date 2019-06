uniti si vince 24 giugno 2019 19:48 Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina, da Mattarella a Conte applauso allʼItalia La gioia di politica e istituzioni. Il premier: "Sarà memorabile". Zaia: "Sembrava saltasse tutto, invece il risultato è arrivato"

Politica e istituzioni festeggiano l'assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi invernali 2026. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha applaudito alla notizia, giunta al Piccolo teatro Paolo Grassi. "Siamo orgogliosi di questo grande risultato! Ha vinto l'Italia: un intero Paese che ha lavorato unito e compatto", ha commentato il premier Giuseppe Conte. "Grazie a chi ci ha creduto fin da subito", ha detto il vicepremier Salvini.

Di Maio: "Vince lo sport" - "Potremo vedere da vicino i nostri campioni, ammirare la fiaccola accesa. Lo sport è una cosa straordinaria. Ed oggi è una giornata importante, proprio perché ha vinto lo sport, la sua purezza e l'entusiasmo di un intero Paese, lontano da ogni logica di potere, lontano da ogni interesse. L'Italia saprà dare il meglio di sé e saprà vincere come fa ogni volta che gioca da squadra". Lo dichiara in una nota Luigi Di Maio.



Moavero: "Farnesina fiera di aver contribuito" - "Grande soddisfazione per l'assegnazione delle Olimpiadi 2026! E' un risultato importantissimo per l'Italia, frutto di un eccellente lavoro di squadra, al quale la Farnesina e la sua rete diplomatica sono fiere di aver contribuito". Lo afferma in un tweet il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.



Centinaio: "Occasione d'oro per l'Italia" - "Una bellissima notizia e un'occasione d'oro per il nostro Paese. Sono entusiasta per il verdetto, grazie a questa candidatura sarà possibile rilanciare e sviluppare i nostri territori soprattutto dal punto di vista turistico. I grandi eventi come questo rappresentano, infatti, l'opportunità per mobilitare importanti investimenti pubblici e privati, inducendo rilevanti effetti economici immediati o di lungo periodo in molti settori, tra i quali il turismo". Questo il commento del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio.



Zaia: "Il risultato è arrivato" - "Ci sono stati anche momenti nei quali sembrava che saltasse tutto, però il risultato è arrivato. Noi siamo già partiti per i Giochi, non si arriva con un dossier così se non si è già partiti". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Con Conte - aggiunge - abbiamo parlato tante volte insieme, ci siamo incontrati, anche nei momenti difficili, perché questa candidatura ha avuto anche momenti complicati, ma noi abbiamo tenuto il punto e il risultato è arrivato".

Milano Cortina 2026, Sala esulta alla Pozzetto: "TAAAC!" Pochi secondi dopo l'annuncio dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 al ticket Milano-Cortina, il sindaco Sala ha affidato ai social la propria esultanza. Una foto, poco scaramanticamente già preparata, che mostra il primo cittadino di Milano con due sci e una sola battuta, molto milanese, del noto attore Renato Pozzetto: "Taaac".

Sala: "Governance? Non buttiamo via tempo" - "Bisogna fare le cose per bene subito. Non sta a me trovare soluzioni ma non bisogna buttare via tempo, perché altrimenti bisogna ricorrere a procedura di urgenza e ad altre cose che creano problemi, anche a chi li gestisce". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla governance per gestire le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. "È stato determinante che il governo dopo un iniziale tentennamento sia entrato con decisione, stiamo parlando di un territorio omogeneo, è facile convincere la gente", ha aggiunto.



"Per me - ha detto Sala - è stata emotivamente una rivincita dopo Ema, ma se devo dire questa è più importante. Perdere una seconda volta sarebbe stato alquanto seccante, ci voleva. Può influire sulla ricandidatura? Vediamo, può aggiungere qualcosa di stimolo, vedremo, ci devo ragionare con calma".



Giorgetti: "Abbiamo già in mente un top manager" - "La legge olimpica è prevista dai protocolli faremo un decreto che sarà convertito sicuramente prima della fine dell'anno, tranquilli". Lo ha detto il sottosegretario allo Sport Giancarlo Giorgetti aggiungendo: "La legge non necessariamente comprende la governance ma potrebbe anche essere l'occasione per mettercela. Che tipo di governance? Prima lo slogan era sogniamo insieme, ora è lavoriamo insieme, devo condividere con gli altri. Questa squadra va mantenuta, abbiamo già in mente un top manager da chiamare a darci una mano perché è una macchina complessa e ciascuno di noi ha altre attività".