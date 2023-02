Autonomia differenziata, il monito di Schillaci: "Sulla Salute il ministero mantenga un ruolo guida" 

Schillaci: "Sulla Salute, il ministero guidi le Regioni" Schillaci, tecnico di area Fratelli d'Italia, lancia un monito chiedendo che le Regioni siano in qualche modo "guidate dal ministero della Salute", che, a suo dire, deve avere "non solo un potere di indirizzo e distribuzione dei fondi ma deve anche sostenere un meccanismo virtuoso insieme alle Regioni per capire chi lavora meglio e aiutare chi è in difficoltà o non riesce a lavorare così bene".

Salvini: "Se Sanità scadente colpa di governatori incapaci" Di tono assai diverso è invece l'intervento del leader della Lega: "Se in alcune Regioni il livello di assistenza sanitaria è scadente, non è per l'autonomia, che non c'è, è per l'incapacità di alcuni governatori, penso a De Luca ed Emiliano, che chiacchierano e per anni non hanno fatto nulla", ha affermato. "Molti di quelli che stanno commentando il testo non l'hanno neanche letto. Il tema Sanità - precisa - è gestito dalle Regioni e i livelli essenziali di assistenza rimangono uguali e garantiti per tutti. L'Autonomia prevede solo che chi si sente pronto potrà, come la Costituzione prevede, scegliere di esercitare a livello locale una delle 23 competenze che la sinistra ha messo nella Costituzione, spendendo meno e dando servizi migliori".

Fassino: "Governo vuole imporre centralismo che crea disuguaglianze" A parte i dissapori interni al Centrodestra, resta altissima sul tema la tensione tra maggioranza e tutte le opposizioni, uno scontro reso ancora più violento dal clima pre-elettorale, a una settimana dal voto in Lombardia e nel Lazio. Piero Fassino lo denuncia in modo esplicito: "Il governo - attacca l'ex leader dei Ds - vuole imporre un centralismo regionale spezzettato, disorganico che crea disuguaglianze e divide il Paese. Uno specchietto per le allodole per raccattare qualche voto per le elezioni regionali".

Boccia (Pd): "Governo piegato alla peggiore Lega" Secondo il dem, Francesco Boccia, "il governo si è piegato alla peggior Lega. Quella di Fontana e Calderoli non è l'autonomia prevista dalla Costituzione ma quella deteriore contro l'uguaglianza, la scuola pubblica e la Sanità pubblica; per loro autonomia coincide con privatizzazione dei servizi". Anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano lega questo testo all'esito del voto, in particolare quello lombardo: "Se la Lega va sotto il risultato di Fratelli d'Italia in Lombardia - afferma - cambiano gli assetti interni al governo in maniera ancora più negativa per la Lega e Forza Italia. Temo e spero che dopo le regionali in Lombardia questo discorso sull'autonomia possa estinguersi".