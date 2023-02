Autonomia, il Cdm approva il ddl Calderoli | Salvini: "Un'altra promessa mantenuta"

Il ddl sull'autonomia regionale differenziata riceve il via libera da parte del Governo.

Il Cdm ha approvato il disegno di legge Calderoli all'unanimità, tra gli applausi dei presenti. Matteo Salvini ha esultato per il risultato inviando un messaggio a parlamentari e consiglieri regionali della Lega: "Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Altra promessa mantenuta". Soddisfatta anche Giorgia Meloni: "Questo provvedimento dimostra ancora una volta che questo governo manterrà gli impegni presi. La coerenza con il mandato avuto dai cittadini, per noi, è una bussola". Le Camere hanno ora 60 giorni di tempo per gli atti di indirizzo sulle intese.