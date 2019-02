Autonomia, Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio: "O si fa o blocco tutto"

"O l'Autonomia si fa o blocco tutto". E' l'aut aut di Matteo Salvini al suo alleato di governo Luigi Di Maio nel vertice notturno a Palazzo Chigi in cui i due vicepremier insieme al presidente del Consiglio hanno parlato di "codice degli appalti, semplificazione, sbloccare le opere pubbliche e i cantieri, corsia veloce all'Autonomia". Le divergenze nascono sui contenuti, per Di Maio infatti "la riforma sulle Regioni non deve essere uno spacca-Italia".