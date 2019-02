Autonomia Regioni, M5s: "Serve condivisione o l'iter si intoppa"

Per il M5s "l'autonomia delle Regioni è una priorità che va portata avanti in modo coeso". Lo affermano fonti parlamentari del Movimento, aggiungendo: "Sulle Commissioni paritetiche per l'Autonomia è necessario garantire la massima condivisione, il ministro Stefani sta invece procedendo in solitaria. Con la decisione di procedere alle nomine senza il minimo confronto, la Stefani rischia di causare l'intoppo di tutto l'iter".