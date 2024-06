Autonomia differenziata, Zuppi (Cei): "Quello che dovevamo dire lo abbiamo detto, non ci hanno preso sul serio"

La Cei aveva bocciato il progetto di legge sulla autonomia differenziata con un documento diffuso a maggio. "Rischia di minare le basi di quel vincolo di solidarietà tra le diverse Regioni, che è presidio al principio di unità della Repubblica", avevano sottolineato i vescovi italiani "preoccupati" soprattutto per la Sanità. Il "rischio" del divario tra le Regioni "non può essere sottovalutato, in particolare alla luce delle disuguaglianze già esistenti, specialmente nel campo della tutela della salute, cui è dedicata larga parte delle risorse spettanti alle Regioni e che suscita apprensione in quanto inadeguato alle attese dei cittadini sia per i tempi sia per le modalità di erogazione dei servizi".