Auto, Salvini: "Stop benzina, diesel e metano dal 2035 è una follia"

"Auto a benzina, diesel e metano fuorilegge in Europa dal 2035? Un errore, un regalo alla Cina: fabbriche e negozi chiusi in Italia e in Europa, operai e artigiani senza lavoro e stipendio, e dipendenza a vita dalla Cina".

Lo ha scritto in un tweet il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sottolineando che "la Lega in Europa farà di tutto per fermare questa follia".