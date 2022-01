Assegno unico, Bonetti a Tgcom24: "Strumento per tutte le famiglie"

L' assegno unico "è uno strumento che si rivolge a tutti, a tutte le famiglie con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni". Lo sostiene il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti , in un'intervista a Tgcom24. "E' uno strumento, un sussidio. Vuol dire, mese dopo mese, l'ingresso certo di denaro per le famiglie senza dover temere che la situazione possa cambiare perché può cambiare la situazione lavorativa", aggiunge.

L'assegno unico "sarà dimensionato, cioè la quantità di denaro che le famiglie riceveranno cambierà in base al reddito familiare: si va da 175 euro per Isee inferiore ai 15mila euro fino ai 50 euro che è la cifra minima per chi ha più di 40mila euro di Isee o chi ritiene di non dover presentare l'Isee".